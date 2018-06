Southampton stuurt Tadic-miljoenen naar Zwitserland: ‘Dan ben ik op mijn best’

Southampton heeft zich vrijdag verzekerd van de komst van Mohamed Elyounoussi, zo melden de Engelsen via de officiële kanalen. De international van Noorwegen komt over van FC Basel en heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract. Met de deal is naar verluidt achttien miljoen euro gemoeid.

Linksbuiten Elyounoussi was de afgelopen twee seizoenen in dienst van de Zwitserse topclub goed voor 23 goals en 30 assists in 83 wedstrijden, waarmee hij een groot aandeel had in de winst van de dubbel in het seizoen 2016/17. Deze uitstekende statistieken leverden hem de interesse van the Saints op, die al enkele weken in verband werden gebracht met de komst van de 23-jarige aanvaller.

De zestienvoudig international is blij met zijn overstap: “De club volgt mij al geruime tijd en heeft mij meerdere keren aan het werk gezien, dus ik heb er vertrouwen in en ik wil mezelf hier verder ontwikkelen en beter worden. Dit is een familieclub, die erom bekend staat jonge spelers beter te maken. Op het veld ben ik een harde werker en ik hou ervan om kansen te creëren, voor mezelf of voor anderen. Als ik mijn creativiteit kan gebruiken, ben ik op mijn best, dus ik denk dat de filosofie van de club goed bij mij past.”

Elyounoussi is na Stuart Amstrong, die voor een kleine acht miljoen euro werd opgepikt bij Celtic, de tweede aankoop van the Saints voor het aankomende seizoen. Southampton zag daarnaast Dusan Tadic vertrekken: hij maakt voor een bedrag dat in eerste instantie op 11,4 miljoen euro ligt en op kan lopen tot 13,7 miljoen de overstap naar Ajax.