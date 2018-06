NAC pikt versterking op in Engeland: ‘Een atletische en explosieve linksback’

NAC Breda heeft andermaal toegeslagen op de transfermarkt. Via officiële kanalen maakt de Parel van het Zuiden bekend dat Gregory Leigh een driejarig contract heeft ondertekend in Breda, waardoor hij tot medio 2021 aan de club verbonden is. De 23-jarige vleugelverdediger komt over van het Engelse Bury, waar zijn verbintenis afliep.

“Vanaf het moment dat ik kennis maakte met de club, voelde ik mij direct thuis. Ik ben warm ontvangen in Breda en besloot meteen de kans om hier te spelen aan te grijpen”, zegt Leigh op de website van zijn nieuwe werkgever. “Het is een mooie uitdaging voor mij. Ik kom uit een fysieke competitie en zie de Eredivisie als een mogelijkheid om mezelf op technisch gebied te ontwikkelen. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan en het beste uit mezelf te halen voor NAC.”

Leigh speelde eerder in de jeugdopleiding van Manchester City en voor Crewe Alexandra en Bradford City, alvorens hij bij Bury terechtkwam. Met die club speelde hij afgelopen seizoen in de League One, het derde niveau van het Engelse voetbal. Eerder op de dag presenteerde NAC met Jurich Carolina ook al een linkerverdediger. In een eerder stadium versterkte de club zich met onder meer Pele van Anholt, Gervane Kastaneer en Mikhail Rosheuvel.

“Wij zijn bewust op zoek gegaan naar een type speler als Gregory, omdat we vanuit onze speelstijl de flanken optimaal willen gebruiken”, zo voegt een contente Hans Smulders, technisch directeur van NAC Breda, toe. “Daar is veel loopvermogen voor nodig. Gregory is een atletische en explosieve linksback, die een belangrijke schakel kan vormen tussen de verdediging en de aanval. Met zijn loopvermogen heeft hij veel drive naar voren en daarmee is hij een waardevolle toevoeging voor de selectie.”