‘Juventus is bereid om toptalent Kean in deal met Ajax te betrekken’

De naam van Moise Kean werd in het verleden al een aantal keer in verband gebracht met een entree in de Eredivisie, waar PSV en Ajax interesse zouden hebben. Als de Amsterdammers inderdaad werk willen maken van de komst van Kean is deze zomer wellicht het perfecte moment, aangezien Tuttosport meldt dat La Vecchia Signora bereid zou zijn om de achttienjarige spits te betrekken in een deal rond Matthijs de Ligt.

Juventus is een van de grote clubs die in de afgelopen maanden werd genoemd als gegadigde voor de achttienjarige verdediger van Ajax en clubicoon Pavel Nedved zou de jonge stopper zelfs al hebben rondgeleid op het trainingscomplex van de kampioen van Italië. De grootmacht ziet Daniele Rugani deze zomer mogelijk naar Chelsea vertrekken en lijkt in De Ligt een nieuwe steunpilaar voor de toekomst te zien.

Het prijskaartje dat Ajax om de nek van het talent heeft gehangen is Juve vooralsnog echter te gortig. De Amsterdammers zouden vijftig à zestig miljoen euro willen zien voor De Ligt en de Italianen zijn niet bereid om dat bedrag zomaar op tafel te leggen. Kean, die wordt gezien als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van de club, zou volgens bovenstaande Italiaanse krant echter gebruikt kunnen worden om de vraagprijs met flink wat miljoenen omlaag te halen.

Ajax toonde in het verleden al voorzichtig belangstelling voor de jonge aanvaller, die tot nu toe in vier optredens in de hoofdmacht van Juventus eenmaal wist te scoren en afgelopen seizoen op huurbasis namens Hellas Verona tot vier goals in twintig optredens kwam. Kean wordt net als De Ligt vertegenwoordigd door Mino Raiola, wat de onderhandelingen eventueel zou kunnen bespoedigen. De spits werd afgelopen maand ook in verband gebracht met PSV, maar die geruchten zijn de laatste weken weer gaan liggen.