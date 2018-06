AZ neemt ‘gedreven’ Vejinovic definitief over van Feyenoord

Marko Vejinovic verruilt Feyenoord definitief voor AZ, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De 28-jarige middenvelder speelde afgelopen seizoen op huurbasis in Alkmaar, maar kwam door een zware knieblessure tot slechts acht optredens. Vejinovic ondertekent nu bij AZ een vierjarig contract, dat hem tot medio 2022 aan de club verbindt.

"Ik ben hier heel blij mee. Een fantastische club waar ik het afgelopen seizoen ontzettend naar mijn zin heb gehad. We passen denk ik heel goed bij elkaar, zowel qua speelstijl als de mentaliteit. Na mijn blessure ben ik op de weg terug en het gaat hartstikke goed. Het is nu optrainen, optrainen, optrainen", zegt Vejinovic op de website van zijn nieuwe werkgever. De middenvelder speelde sinds 2015 in het shirt van Feyenoord, dat hem destijds overnam van Vitesse.

In Rotterdam groeide Vejinovic echter nooit uit tot vaste waarde, waardoor Feyenoord hem afgelopen seizoen op huurbasis naar AZ liet vertrekken. Na acht duels voor de Alkmaarders sloeg het noodlot toe en liep Vejinovic een zware knieblessure op. "Het revalidatieproces verloopt voorspoedig en ik verwacht binnen enkele maanden weer mijn rentree te kunnen maken. Ik ben Feyenoord dankbaar voor deze overgang, waardoor ik een nieuwe fase van mijn carrière in kan gaan."

“We kregen de kans om Marko definitief over te nemen en daar hoefden wij niet lang over na te denken. Hij is een speler met extra kwaliteiten. Tijdens zijn blessure heeft hij laten zien dat hij enorm gedreven is, nog heel erg die bewijsdrang heeft en dat hij thuis hoort op dit niveau", aldus een contente Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ. Het contract van Vejinovic bij Feyenoord liep nog tot medio 2019 en het is onduidelijk wat de Rotterdammers overhouden aan de middenvelder.