NAC Breda doet zaken met PSV: ‘Een mooie vervolgstap in mijn carrière’

Jurich Carolina vervolgt zijn loopbaan bij NAC Breda, zo maakt de club via zijn officiële kanalen bekend. De negentienjarige verdediger komt over van PSV en ondertekent in Breda een driejarig contract, dat hem tot medio 2021 aan de Parel van het Zuiden verbindt. Carolina was in Eindhoven in het bezit van een aflopende verbintenis.

“NAC is een mooie vervolgstap in mijn carrière. Op het moment dat de club interesse toonde hoefde ik niet lang na te denken”, zo laat Carolina op de website van zijn nieuwe werkgever weten. “Vanuit sportief oogpunt krijg ik bij NAC de kans om wedstrijden te spelen op Eredivisieniveau. De speelwijze die de club hanteert sluit goed aan bij mijn kwaliteiten. Ik ben een explosieve voetballer die houdt van duels en graag mee naar voren gaat. Daarnaast is NAC gewoon een hele mooie club.”

PSV pikte de vleugelverdediger drie jaar geleden op bij AZ. Carolina, die eerder in de jeugdopleiding van Fortuna Sittard speelde, kwam in de afgelopen drie seizoenen tot 58 wedstrijden voor Jong PSV in de Jupiler League. Daarnaast maakte hij in maart zijn debuut voor de nationale ploeg van Curaçao, waarvoor hij tot dusver twee oefeninterlands speelde.

Hans Smulders, technisch directeur in Breda, is in zijn nopjes met de komst van Carolina. "We zijn de afgelopen periode actief bezig geweest om de verschillende openstaande posities binnen het elftal in te vullen. Daarbij hebben we voor de defensie gekeken naar het type speler met veel loopvermogen, om de flanken te kunnen bespelen. Jurich kwam daar al snel bij naar voren, zijn profiel past uitstekend binnen onze wensen en daarom hebben we ons uiterste best gedaan om hem naar Breda te halen”, laat Smulders weten op de website van NAC.