‘Een aanbieding van een nieuwe club komt niet uit een boom vallen’

Khalid Karami verruilde Excelsior deze zomer voor Vitesse, dat hem transfervrij overnam van de Rotterdammers. In gesprek met Voetbal International zegt de 28-jarige vleugelverdediger te willen weten waar zijn plafond ligt. “Ik ben oprecht benieuwd”, zo vertelt Karami, die sinds 2013 in het shirt van Excelsior speelde.

“Ik wil mij verder ontwikkelen. Spelen bij een club die bij de topzes van de Eredivisie hoort is toch weer anders dan spelen om lijfsbehoud. En Europees voetbal als extraatje”, zegt de verdediger. Hij laat zich lovend uit over Leonid Slutsky, de nieuwe trainer van Vitesse. Volgens Karami heeft de oefenmeester ‘een geweldige uitstraling, die de club verder kan helpen’. “Ik ga gruwelijk bikkelen, voor mijn kans vechten.”

“Gewoon mijn uiterste best doen, zoals ik altijd heb gedaan. Je maakt jezelf gek als je je druk op gaat leggen, als je van jezelf iets moet bewijzen. Je gek laten maken heeft geen zin”, vervolgt Karami. “De meeste voetballers hebben mensen om zich heen die vooral zeggen hoe goed ze wel niet zijn. Met ja-knikkers in je buurt bereik je niks. Mijn vader en mijn broers hebben mij altijd klein gehouden. Ik leg mezelf ook nooit iets op.”

Excelsior nam Karami vijf jaar geleden over van Go Ahead Eagles. Eerder speelde de verdediger voor de amateurs van JOS Watergraafsmeer, DWS, RKC Waalwijk en Zeeburgia. “Een aanbieding van een nieuwe club komt niet uit een boom vallen, je moet hard werken en het afdwingen. Zo heb ik er altijd in gestaan. Voetballers doen maar of het allemaal heel normaal is, maar je hebt geluk dat je dit vak mag uitoefenen”, besluit Karami, die in Arnhem een tweejarig contract ondertekende.