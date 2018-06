‘Mexicaanse Beckenbauer’ op de radar van Ajax: ‘Mijn droom is Europa’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Edson Álvarez, de twintigjarige verdediger van Mexico die de nieuwsgierigheid van Ajax heeft gewekt.

Door Tim Siekman

“Ervaring is de naam die we geven aan onze fouten”, schreef Álvarez op Twitter vlak na de ontluisterende 0-3 nederlaag van El Tri woensdagavond. De ploeg van Juan Antonio Osorio zag kwalificatie voor de achtste finale steeds meer achter de horizon verdwijnen na iedere treffer van Zweden. Bij een tussenstand van 0-2, op het scorebord gezet door goals van Ludwig Augustinsson en Andreas Granqvist, beleefde Álvarez zijn dieptepunt van zijn nog prille interlandcarrière. De verdediger taxeerde een bal volledig verkeerd, waarna het leer via zijn linkervoet en rechterhand in het doel caramboleerde: 0-3.

Mexico had zich een uitstekende uitgangspositie verschaft door de duels met Duitsland (0-1) en Zuid-Korea (1-2) te winnen, maar met de 0-3 was uitschakeling nabij. Na het laatste fluitsignaal rolden de tranen over de wangen van Álvarez, mogelijk in de veronderstelling dat Mexico was geëlimineerd. Wonderbaarlijk genoeg had de ploeg van Joachim Löw zich tegelijkertijd stukgebeten op Zuid-Korea (2-0 verlies), waardoor Mexico zich als nummer twee van Groep F alsnog wist te plaatsen voor de knockout-fase.

Ploeggenoten en leden van de technische staf probeerden Álvarez te troosten. Osorio trok na afloop deels het boetekleed aan. “Edson heeft dit WK fantastisch gespeeld en heeft vier of vijf tegenstanders onschadelijk gemaakt. Maar om van een twintigjarige jongen op zijn eerste WK te vragen om dat tien keer te doen? Ik vind dat je dan te veel vraagt. Het was mijn fout”, wordt de bondscoach geciteerd door verschillende Mexicaanse media. “Ik waardeer de volwassenheid die Edson en Jesús (Gallardo, 23 jaar, red.) laten zien. Net als ik hebben ze van deze wedstrijd veel geleerd.”

De trainer weet dat hij met de zestienvoudig international van Club América een groeibriljant in handen heeft. Verschillende clubs in Europa hebben Álvarez in het vizier, waaronder Manchester City en Ajax. De Amsterdammers spraken al (vrijblijvend) met zaakwaarnemer Eduardo Hernandez om te informeren, zo meldde De Telegraaf afgelopen april. Volgens het dagblad was de Mexicaan, die ‘relatief goedkoop’ aan te trekken was, pas een optie bij een vertrek van de alom begeerde Matthijs de Ligt.

Dat Álvarez een van de grootste talenten uit Mexico zou worden, was moeilijk te geloven toen hij op veertienjarige leeftijd de academie van Pachuca moest verlaten. De verdediger, tegenwoordig 1 meter en 85 centimeter, werd te klein bevonden. “De hardste klap die ik ooit heb ervaren, want het was de droom van mijn familie om daar te spelen. Ik zei tegen mijzelf: ‘Ik ga nooit meer voetballen!’ Ik was erg van streek”, aldus Álvarez. De verdediger besloot echter zijn droom na te blijven jagen en ging als zestienjarige op proef bij Club América. Met succes: Álvarez werd na drie maanden aangenomen.

Hirving Lozano en Edson Álvarez in mei 2017 in actie namens respectievelijk Pachuca en Club América.

Nadien heeft Álvarez moeten bikkelen, binnen en buiten het veld. De stopper reisde jarenlang elke dag drie tot vier uur van zijn woonplaats Tlalnepantla de Baz, een stad vlak buiten Mexico-Stad, op en neer naar Club América. Toen trainer Ricardo La Volpe Álvarez liet debuteren, nam de jongeling nog steeds de bus en metro om te forenzen. Naar eigen zeggen spendeerde hij zeventig procent van zijn maandsalaris aan transportatie. La Volpe, die in het seizoen 2016/17 de leiding had bij de Mexicaanse topclub, had veel vertrouwen in het talent.

“Edson is een spectaculaire centrale verdediger, want hij is niet alleen goed in een man dekken, maar gaf mij ook de mogelijkheid om van achteruit op te bouwen”, zo wordt La Volpe geciteerd door ESPN. “Hij kan daarbij makkelijk uit de voeten als rechtsback en defensieve middenvelder en weet hoe je moet inschuiven, net zoals Franz Beckenbauer dat deed. Hij is het soort speler die ik niet in de weg kon zitten in zijn ontwikkeling ten faveure van een meer ervaren speler.” Miguel Herrera, opvolger van La Volpe annex voormalig bondscoach van Mexico, is eveneens content met Álvarez, die vaste basisspeler is bij las Aguilas.

Osorio nam de ontwikkeling van de verdediger met plezier waar en haalde Álvarez in 2017 bij Mexico ten tijde van de Confederations Cup in Rusland. Niet als selectiespeler, maar om ‘te proeven’. Het is bijna traditie dat Mexico bij een groot toernooi altijd enkele talenten meeneemt en omdat Osorio een gebrek aan jeugd in zijn selectie had, koos hij onder anderen voor Álvarez om mee te trainen. De jongeling mocht zijn ogen uitkijken en beleefde partijspellen met zijn grote idool Rafael Marquez.

No tengo palabras para describir lo que está imagen significa para mi. Ídolo. #EternoCapitan pic.twitter.com/DIkq02Mlxf — Edson Alvarez (@EdsonAlvarez19) 18 juni 2018

“Ik zou op een dag graag zoals hem zijn”, aldus Álvarez over de oude rot van Mexico, die op 39-jarige leeftijd bezig is aan zijn vijfde WK. “Ik heb de mogelijkheid gehad om tegen hem te spelen en ik heb hem verteld dat hij mijn idool is. Dat hij nog steeds bij de nationale ploeg zit, geeft ons veel motivatie. Ik wil zoveel mogelijk van hem leren. Net als van de rest. Ik ben in de loop der tijd steeds professioneler geworden aan de hand van hun adviezen”, aldus de stopper, die ook de steun krijgt van Osorio.

“Wij zoeken altijd naar de veelzijdigheid die Edson heeft. Het is iets wat we meenemen in onze overweging”, zo zei de bondscoach voorafgaand aan de bekendmaking van de WK-selectie. Álvarez weet dat hij zich op het wereldpodium nog meer in de kijker kan spelen. “Ja, ik heb aanbiedingen gehad, maar ik moet gewoon ervaring blijven opdoen. Ik denk dat de droom van elke voetballer is om naar het buitenland te gaan en om in Europa te spelen. Als je in Europa speelt, is dat omdat je het hebt verdiend. Je hebt iets goed gedaan. Mijn droom is Europa.”

Naam: Edson Omar Álvarez Velázquez

Geboortedatum: 24 oktober 1997

Club: Club América

Positie: centrale verdediger/rechtsback

Sterke punten: veelzijdigheid, voetballend vermogen, dribbelen