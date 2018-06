Ibrahimovic niet verrast: ‘Ik heb de wereld veroverd, nu doen zij dat ook’

Zweden begon onlangs zonder voormalige sterspeler Zlatan Ibrahimovic aan het WK en dat heeft de Scandinaviërs vooralsnog geen windeieren gelegd. Dankzij overwinningen op Zuid-Korea en Mexico en een nipte nederlaag tegen Duitsland heeft de ploeg van bondscoach Janne Andersson de poulefase afgesloten als winnaar van Groep F, waardoor er in de achtste finales een confrontatie met Zwitserland wacht. Ibrahimovic zelf denkt dat zijn land weleens heel ver kan komen.

“Ik heb voor de start van het WK al gezegd dat ze het ver zouden schoppen en het toernooi waarschijnlijk gaan winnen. Ik ben erg blij en trots om Zweed te zijn. Ik rij nu rond met een Zweedse vlag, we steunen hen allemaal. Ik heb de wereld al veroverd, nu doet Zweden dat ook”, reageerde de spits van LA Galaxy donderdagavond tegenover verslaggevers.

“Wie er ook tegen Zweden moet spelen krijgt het moeilijk, ik denk dat iedereen dat nu wel weet. Ze hebben het laten zien, ze weten het zelf ook en ze zullen zo doorgaan. Het wordt een moeilijke wedstrijd, een Europese kraker, dus we zullen zien hoe het loopt. Ze hebben al tegen twee niet-Europese teams gespeeld en daar hebben ze van gewonnen.”

“Ze verloren van Duitsland, die wel Europees zijn, maar ik denk niet dat het veel uitmaakt hier omdat het erop of eronder is. Ze zullen het goed doen, we steunen hen allemaal”, sluit Ibrahimovic af. Voorafgaand aan het WK werd er nog gespeculeerd over een rentree van de 36-jarige spits, die na het EK van 2016 een punt achter zijn interlandloopbaan zette. Bondscoach Andersson drukte de geruchten over een terugkeer van de 116-voudig international toen echter resoluut de kop in.