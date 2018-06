‘Als de president Neymar wil halen, houden wij een kluisje voor hem vrij’

Neymar werd afgelopen maanden geregeld gelinkt aan een transfer naar Real Madrid, dat naar verluidt een megabedrag op tafel wil leggen voor de Braziliaanse aanvaller. Daniel Carvajal ziet Neymar graag naar de Spaanse hoofdstad komen, maar weet niet of de Koninklijke er deze zomer al in slaagt om hem los te weken bij Paris Saint-Germain.

“Ik weet niet of hij geboren is om bij Real Madrid te spelen. Maar als de president (Florentino Pérez, red.) vastberaden is om Neymar te halen, houden wij een kluisje voor hem vrij”, zegt Carvajal in gesprek met Cadena SER. De verdediger is momenteel met Spanje actief op het WK, waarin de Spanjaarden in de achtste finales stuiten op gastland Rusland.

Ook Álvaro Odriozola maakt onderdeel uit van de Spaanse nationale ploeg. De rechterverdediger wordt tevens in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en ondanks dat hij een directe concurrent is, ziet Carvajal hem graag naar de Koninklijke komen. “Als de trainer (Julen Lopetegui, red.) en de president hem graag zien komen, dan is hij uiteraard welkom.”

“In mijn ogen is hij een geweldige speler. Hij is nog jong en heeft veel defensieve kwaliteiten. Ik vind hem een hele complete speler”, besluit Carvajal. De 26-jarige vleugelverdediger speelde tot dusver twee wedstrijden op het WK, waarin hij één assist wist te leveren.