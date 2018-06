‘Rode Duivel’ gefrustreerd: ‘Ooit komt er een einde aan wat ik kan verdragen’

Bondscoach Roberto Martínez gooide zijn opstelling voor de confrontatie met Engeland donderdagavond flink om, waardoor nu bijna alle internationals van België minuten hebben gemaakt op het WK. De keuzeheer liet Thibaut Courtois echter wel op het doel staan en Simon Mignolet en Koen Casteels zijn daardoor de enige Rode Duivels die nog niet in actie zijn gekomen in Rusland. Eerstgenoemde baalt wel van die keuze van de bondscoach.

“Ik maak mij geen illusies meer omdat ik weet hoe het gaat, maar natuurlijk is het wel spijtig dat ik op de bank moest blijven terwijl de ploeg toch helemaal door elkaar werd geschud. Dat is zuur en mentaal moeilijk”, legde hij na het duel uit aan Het Nieuwsblad. “Want stel dat er toch iets zou gebeuren met Thibaut, dan moet ik er wel meteen staan. Terwijl ik de voorbije maanden erg weinig gespeeld heb. Simpel is dat niet.”

“Ik heb het er eerst met keeperstrainer Erwin Lemmens over gehad, daarna is de bondscoach ook naar mij toe gekomen. De inhoud van dat gesprek blijft tussen ons. Natuurlijk waardeer ik het wel dat hij me kwam opzoeken”, ging hij verder. De doelman geeft aan dat hij zich ondanks de moeilijke situatie professioneel opstelt: “Maar misschien is dat in mijn nadeel omdat ze weten dat ik veel kan verdragen. Misschien denken ze dat ik alles kan verdragen, maar ooit komt daar een einde aan.”

België was donderdag in Kaliningrad dankzij een doelpunt van Adnan Januzaj met 0-1 te sterk voor the Three Lions en sluiten de poulefase van het WK met negen punten uit drie wedstrijden zodoende af als winnaar van Groep G. De volgende wedstrijd voor de Belgen staat maandagavond op het programma, als Japan in de achtste finales de tegenstander is in Rostov.