‘Fernando Torres hakt knoop door en gaat zes miljoen euro per jaar verdienen’

De toekomst van Fernando Torres lijkt in Japan te liggen. Media uit Spanje maakten in de afgelopen tijd al melding van een overstap van de 34-jarige spits naar het Verre Oosten en nu berichtten ook verschillende media in het land van de rijzende zon over de naderende komst van de aanvaller. Sagan Tosu, de nummer een-na-laatst van de J1 League, wordt waarschijnlijk de nieuwe werkgever van El Niño.

De keuze van Torres voor Sagan Tosu komt niet als een verrassing, aangezien de club afgelopen maand via zijn officiële kanalen al even melding maakte van de komst van de routinier. Dat bericht werd toen echter weer snel verwijderd waarna de club het volgende statement de deur uitdeed: “Hoewel de contracten nog niet getekend zijn, hadden wij een conceptbericht klaarstaan vanwege de waarschijnlijkheid van een akkoord.”

Torres gaat naar verluidt iets meer dan zes miljoen euro per jaar verdienen in Japan en kan zijn handtekening zetten onder een driejarig contract. Met zijn keuze voor de J1 League gaat hij Andrés Iniesta achterna. De clubicoon van Barcelona maakte onlangs na zijn afscheid van het Camp Nou bekend aan de slag te gaan bij Vissel Kobe. Sagan Tosu wordt na Liverpool, Chelsea en AC Milan de vierde werkgever voor Torres buiten grote liefde Atlético Madrid.

De aanvaller begon in 1995 in de jeugdopleiding van los Colchoneros en speelde er in zijn eerste periode tussen 2001 en 2007 in de hoofdmacht. In 2016 volgde een rentree, waardoor zijn totaal voor Atlético op 120 doelpunten in 347 wedstrijden komt. Met de Spanjaarden won hij afgelopen seizoen de Europa League, terwijl de 110-voudig Spaans international in zijn tijd bij Chelsea eveneens het tweede Europese clubtoernooi, een FA Cup en een Champions League won. Bovendien werd hij met La Furia Roja wereldkampioen en tweemaal Europees kampioen.