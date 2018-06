Poepon vindt nieuwe uitdaging in Turkije bij na succes bij ‘Bolu Beyi’

Rydell Poepon heeft zich aan Gazisehir Gaziantep FK verbonden. De Turkse club maakt via de officiële kanalen melding van de komst van de dertigjarige aanvaller, die een contract voor twee seizoenen heeft ondertekend.

Poepon speelde de afgelopen twee seizoenen voor Boluspor en kon op het op een na hoogste niveau van Turkije uitstekende cijfers overleggen: 36 doelpunten in 63 competitieduels van Bolu Beyi. De club eindigde afgelopen seizoen als derde, maar kon in de play-offs geen promotie naar de Süper Lig afdwingen. Dat gold ook voor Gazisehir Gaziantep FK, dat als vijfde eindigde.

Poepon doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar wist in Amsterdam niet door te breken. Via Willem II, Sparta Rotterdam, De Graafschap, ADO Den Haag, NAC Breda, Valenciennes en Qarabag FK kwam de aanvaller in 2016 bij Roda JC Kerkrade terecht. Na zijn transfervrije vertrek in Kerkrade vertrok hij naar Turkije.