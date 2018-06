‘Chelsea handelt snel en troeft Juventus af in strijd om WK-smaakmaker’

Aleksandr Golovin vervolgt zijn loopbaan bij Chelsea, zo weten Goal en Sky Italia te melden. De 22-jarige middenvelder, momenteel met Rusland actief op het WK, leek op weg naar Juventus, maar the Blues hebben zich plotseling in de strijd gemengd en CSKA Moskou weten te overtuigen.

De smaakmaker van de Russische ploeg is een jeugdproduct van CSKA Moskou en heeft bij die club nog een contract tot medio 2021. Naar verluidt hoopt de Russische topclub een bedrag van minimaal dertig miljoen euro over te houden aan Golovin, die afgelopen seizoen tot 7 doelpunten en 6 assists kwam in 43 wedstrijden voor CSKA Moskou. Afgelopen weken werd Golovin nadrukkelijk gelinkt aan Juventus.

La Vecchia Signora zou alle langere tijd in gesprek zijn met CSKA Moskou, maar Chelsea heeft de Russen nu snel weten te overtuigen. Het aanbod van the Blues heeft indruk gemaakt op de Russiche topclub, waardoor een akkoord over Golovin aanstaande is. De middenvelder maakte in 2014 zijn debuut in het eerste elftal van CSKA Moskou en speelde totaal 113 wedstrijden voor de club.

Golovin bereikte met Rusland de achtste finale van WK, waarin het gastland stuit op Spanje. Met één treffer en twee assists bewees de middenvelder zijn waarde in de groepsfase. Overigens heeft Juventus al snel doorgeschakeld, want onder meer Tuttosport en de Corriere dello Sport melden dat de kampioen van Italië dicht bij de komst van Sergej Milinkovic-Savic is. Lazio wenst minimaal honderd miljoen euro te ontvangen voor de Servische middenvelder.