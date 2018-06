‘Barcelona sluit ‘La vía Arthur’ niet uit om Frenkie de Jong te halen’

Barcelona zal in de komende weken de knoop moeten doorhakken inzake Frenkie de Jong, zo schrijft Mundo Deportivo vrijdag. Alhoewel de de Spaanse topclub de intentie heeft om de 21-jarige middenvelder van Ajax volgend jaar zomer aan de selectie toe te voegen, sluit de directie naar verluidt niet uit dat men alsnog deze zomer zaken wil doen. Volgens de Spaanse krant overweegt Barcelona om La vía Arthur toe te passen.

Barcelona liet woensdag in een vermeend onderhoud met zaakwaarnemer Ali Dursun weten dat de Nederlander de eerste versterking van 2019/20 moet worden. De club heeft sowieso via algemeen directeur Pep Segura en Robert Fernández, die inmiddels geen technisch secretaris meer is, enkele maanden contact met het kamp-De Jong. Barcelona hoopte zich daarmee min of meer al van zijn komst te verzekeren, zij het via min of meer een mondeling akkoord, maar zou volgens de laatste berichten nu toch al een formeel bod voor Ajax op de middenvelder aan het voorbereiden zijn.

Barcelona wil er zeker van zijn dat andere clubs met interesse niet alsnog toeslaan en zou derhalve alsnog spijkers met koppen willen slaan. Ajax is echter niet van zins om De Jong nu al van de hand te doen, mede vanwege het vertrek van Justin Kluivert naar AS Roma en het feit dat men zich voor de Champions League wil plaatsen. De vraagprijs van vijftig miljoen euro wordt door Barcelona niet als marktconform beschouwd.

La vía Arthur, ‘de weg van Arthur’ moet uitkomst bieden, zo schrijft het dagblad. Barcelona bereikte eerst een akkoord met de 21-jarige Braziliaan en slaagde er zelfs in een privé-onderhoud in om de middenvelder een tenue van de Catalanen om de schouders te laten dragen. Daarna rondde Barcelona zijn komst af: de club kan Arthur vanaf 1 januari 2019 binnenhalen als men deze zomer een optie van dertig miljoen euro, plus negen miljoen euro aan variabele clausules, licht. Barcelona, dat vier miljoen euro voor deze optie betaalde, wil de Braziliaan echter deze zomer al naar het Camp Nou halen en probeert de middenvelder enigszins onder druk te zetten, net als men dat mogelijk bij De Jong van plan is.