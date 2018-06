Lof voor Makkelie: ‘Als hij zo doorgaat, maakt hij een grote kans op de finale’

Danny Makkelie is momenteel als videoscheidsrechter actief op het WK in Rusland en laat daar een uitstekende indruk achter. De arbiter wist tot dusver een aantal juiste beslissingen te maken als VAR en Jaap Uilenberg is te spreken over zijn verrichtingen tot dusver. De voormalig scheidsrechter en coach van Makkelie denkt dat hij zomaar de finale zou kunnen krijgen.

“Dat Danny nu bijna elke dag bij de belangrijkste wedstrijd wordt ingezet, zegt alles”, zegt Uilenberg in gesprek met De Telegraaf. “Danny is vanaf het begin bij dit project betrokken geweest. En voor dit WK zijn de jongens maandenlang getraind en voorbereid en hebben dezelfde cursussen gedaan als de veldscheidsrechters. Dit is de buitencategorie VAR's.”

Makkelie corrigeerde Björn Kuipers in de wedstrijd tussen Brazilië en Costa Rica (2-0), nadat de scheidsrechter op het veld in eerste instantie een strafschop gaf. Volgens Uilenberg is dit een cruciale beslissing. “En de constatering tijdens Duitsland - Zuid-Korea dat de 0-1 géén buitenspel was, omdat Toni Kroos de bal speelde, was ook prima én cruciaal. Natuurlijk zeggen mensen: Dat zie je toch makkelijk. Ja, maar je moet die beslissing toch maar even nemen.”

“Als Danny zo doorgaat, maakt hij een goede kans op de finale”, besluit een lovende Uilenberg. Makkelie was donderdag ook videoscheidsrechter bij het duel tussen Senegal en Colombia (0-1), waarin scheidsrechter Milorad Mazic in eerste instantie een strafschop toekende na een tackle van Davinson Sánchez op Sadio Mané. Na inmenging van de videoscheidsrechter werd de penalty geannuleerd.