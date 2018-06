Bondscoach van ‘slechtste team’ geïrriteerd: ‘Daarmee toon je weinig respect’

Met nul punten eindigde Panama in Groep G als laatste. Er werd verloren van België (3-0), Engeland (6-1) en Tunesië (1-2), maar bondscoach Hernán Darío Gómez is niet van mening dat zijn ploeg het slechtste team van het WK is. De Colombiaanse oefenmeester reageerde geïrriteerd toen een journalist hem na afloop van het duel met Tunesië hiernaar vroeg.

“We zijn laatste geworden, ja... Maar het slechtste team? Dan moet je andere dingen gaan vergelijken, zoals de trainingsmogelijkheden en de voetbalopleiding. Wij zijn het nieuwste team, dat is duidelijk. Bovendien hebben we de nodige moeilijkheden gehad”, zo wordt Gómez door verschillende media geciteerd. “Als je kijkt naar de velden die we hebben, de infrastructuur... We zijn een team dat groeiende is.”

“In aanloop naar dit toernooi hebben we extreem hard gewerkt. Iedere wedstrijd speelden we tegen ploegen die al ervaring hebben op het WK”, vervolgt de keuzeheer van Panama. “Je kan ons niet het slechtste team noemen, daarmee toon je bijzonder weinig respect.” Panama kwalificeerde zich voor de eerste keer in de geschiedenis voor het WK en Felipe Baloy maakte namens het land het eerste doelpunt op het toernooi, in de wedstrijd tegen Engeland.

Panama eindigde met een negatief doelsaldo van negen, wat de slechtste prestatie is sinds die van Noord-Korea op het WK van 2010. Dat land verloor destijds van Brazilië (2-1), Portugal (7-0) en Ivoorkust (0-3) en eindigde met een negatief doelsaldo van elf. Het contract van Gómez loopt momenteel af en hij laat nog in het midden waar zijn toekomst ligt. “Ik heb een aantal aanbiedingen ontvangen. Ik neem nu wat tijd en ga dan in alle rust een beslissing nemen. Nu ben ik een beetje moe.”