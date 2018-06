Van der Vaart adviseert Weghorst: ‘Dan ben je in Duitsland een held’

Wout Weghorst vervolgt zijn loopbaan bij VfL Wolfsburg, zo werd afgelopen dinsdag bekend. De aanvaller heeft zich voor vier seizoenen verbonden aan de club die afgelopen seizoen zestiende in de Bundesliga werd en met Jeffrey Bruma, Riechedly Bazoer en Paul Verhaegh al drie Nederlanders op de loonlijst had staan. AZ toucheert een bedrag van tien à elf miljoen euro voor de verkoop van de 26-jarige aanvaller.

“Ik ben er heel blij mee. Als ik vooraf had mogen kiezen, dan was dit de route geweest”, vertelde de spits donderdagavond bij Studio Rusland. “Ik heb een tijd geleden voor het eerst met de club gesproken. Met de trainer en de technisch directeur. Toen ik na die gesprekken naar huis reed, belde ik mijn vriendin al op met de mededeling: 'dit moet 'm worden'.”

Rafael van der Vaart speelde tot tweemaal toe voor Hamburger SV en vindt dat Weghorst ‘een prachtige stap’ maakt. “Ik denk dat hij dit ook niet had verwacht toen hij nog bij Heracles Almelo liep te ballen. Ik denk dat dit voor hem de juiste zet is. In Duitsland is één ding belangrijk: als je scoort, is het goed. Je mag daar de hele wedstrijd geen knikker raken, maar als je scoort, ben je daar een held.”

Weghorst speelde twee seizoenen voor AZ, dat de aanvaller voor ongeveer anderhalf miljoen euro overnam van Heracles Almelo. Eerder kwam hij twee seizoenen voor FC Emmen uit in de Eerste Divisie. In 64 competitieduels voor AZ was Weghorst goed voor 35 treffers. De spits debuteerde in maart voor het Nederlands elftal en heeft inmiddels drie A-interlands achter zijn naam.