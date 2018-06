Ronald Koeman: ‘Oranje had geen slecht figuur geslagen bij dit WK’

Ronald Koeman denkt dat het Nederlands elftal op het WK in Rusland goed voor de dag had kunnen komen. De bondscoach denkt dat veel deelnemers aan het mondiale toernooi het lastig zouden hebben gehad met zijn geïntroduceerde speelwijze, een nieuw 3-5-2-systeem. “Iedereen kan nu een goede organisatie neerzetten en goed verdedigen”, stelt de oefenmeester.

“Niet 60 minuten, maar 80, 85 minuten”, vertelt Koeman vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Als je ziet hoe Zweden met beperkte middelen wereldkampioen Duitsland aan rand van de afgrond bracht en hoe Iran dat deed met Portugal, dan ben ik ervan overtuigd: Oranje had geen slecht figuur geslagen bij dit WK. Absoluut niet.”

“Wat ik op het WK zie bevestigt me alleen nog maar meer in de keuze die we hebben gemaakt met Oranje”, vervolgt Koeman. “De manier van spelen, compact, met drie man centraal achterin en voorin snelheid om de ruimtes te benutten, dat is voor nu de juiste weg. Zo kun je het ontbreken van extra individuele kwaliteiten toch een heel eind compenseren.”

Nederland eindigde in de kwalificatiecampagne voor het WK als derde achter Frankrijk en Zweden. Beide landen zijn inmiddels als groepswinnaar door naar de achtste finales. Onder Koeman speelde Oranje vier oefenduels, waarvan alleen het treffen met Engeland verloren ging (0-1). Portugal werd met 3-0 verslagen en tegen Slowakije en Italië werd met 1-1 gelijkgespeeld.

Nederland speelt op 6 september een vriendschappelijke interland. Daarna zijn Frankrijk (9 september) en Duitsland (13 oktober) de tegenstanders in de eerste wedstrijden in de nieuwe Nations League.