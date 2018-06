‘We hebben gezegd dat we voor veertien miljoen euro gaan, daar geloof ik in’

FC Twente heeft donderdagavond voor acht miljoen euro aandelen verkocht aan sponsors. Directeur Erik Velderman omschrijft de ontwikkelingen als ‘een enorme stap vooruit in een moeilijk proces’. De sponsoren die de handtekening hebben gezet, willen echter dat de gemeente Enschede een extra garantstelling van zeven miljoen euro afgeeft en dat ligt nogal gevoelig. Enschede is niet bij machte aan alle wensen van FC Twente tegemoet te komen.

“Ik snap dat dit moeilijk ligt”, erkent Velderman vrijdag in gesprek met TC Tubantia. “Maar, twee jaar geleden is bij het aangaan van het herfinancieringsplan met de gemeente afgesproken dat die zou helpen bij het zoeken naar een oplossing als we in liquiditeitsproblemen zouden komen door dossiers uit het verleden. En deze problemen zijn uit het verleden.”

Een garantstelling houdt in dat de gemeente zeven miljoen euro moet ophoesten, zodat FC Twente de schuldeisers kan betalen. Enschede lijkt van financieel levensbelang voor de club. FC Twente heeft immers al een lening van zeventien miljoen euro bij de gemeente lopen, daarnaast staat de stad voor 8,4 miljoen euro garant. Als de Enschedse club daadwerkelijk ter ziele gaat, verdampt 25,4 miljoen euro aan gemeentegeld. Dat terwijl FC Twente komend seizoen 2,1 miljoen euro aflossing moet aftikken bij de gemeente.

FC Twente is door de degradatie naar de Jupiler League nog verder in financiële nood geraakt. De begroting is van dertig miljoen euro naar achttien miljoen euro gegaan, er ligt nog een belastingclaim van 4,4 miljoen en de club moet bovendien de zaakwaarnemer van de in 2015 aan FC Porto verkochte Jesús Corona nog 6,3 miljoen nabetalen. Dat geld is er echter niet.

Volgens wethouder Eelco Eerenberg wil de gemeente de club hooguit tegemoet komen met de toezegging dat de club drie jaar lang geen rente en aflossing hoeft te betalen: 6,3 miljoen euro in totaal. Het is volgens het regionale dablad nu de vraag in hoeverre de investeerders powerplay zullen spelen. Houden ze voet bij stuk als de gemeente blijft weigeren, dan is het eind voor de club toch nabij.

Velderman blijft optimistisch. “De acht miljoen die is toegezegd en waarvoor deels al is getekend, is nog maar het begin. Dit hebben we in een heel korte tijd voor elkaar gebokst. De bereidheid om te helpen is er echt. Dat blijkt nu. We hebben gezegd dat we voor veertien miljoen gaan en daar geloof ik echt in. We moeten hier samen zien uit te komen met de gemeente.”