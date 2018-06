Wereldkampioen moet centrale defensie van Vitesse completeren

Jake Clarke-Salter moet na Rasmus Thelander de tweede zomeraanwinst van Vitesse voor het centrum van de verdediging worden, zo meldt de Gelderlander vrijdag. Volgens het regionale dagblad heeft de Arnhemse club de intentie om de twintigjarige Engelsman op huurbasis van Chelsea over te nemen.

Clarke-Salter maakte op 2 april 2016 zijn debuut in de hoofdmacht van Chelsea. De fysiek sterke, linksbenige centrale verdediger deed zeventien minuten mee in de uitwedstrijd tegen Aston Villa, op de 32e speeldag van de Premier League. Op 20 september 2017 mocht hij ook twintig minuten meedoen in het EFL Cup-duel met Nottingham Forest (5-1).

Tot meer optredens in het eerste van Chelsea kwam Clarke-Salter niet. In 2016/17 werd hij uitgeleend aan Bristol City en het laatste half jaar van de voorbije voetbaljaargang speelde de verdediger op huurbasis voor Sunderland. Clarke-Salter, die vorig jaar met Engeland Onder-20 wereldkampioen werd, staat nog tot medio 2021 onder contract.

Vitesse wil de posities centraal achterin dubbel bezet hebben. De club nam recent afscheid van Matt Miazga en Guram Kashia en verwelkomde daarnaast Thelander. Met Maikel van der Werff, Arnold Kruiswijk en mogelijk Clarke-Salter beschikt de nieuwe trainer Leonid Slutsky dan over vier mandekkers.