PSV wil steunpilaar ondanks naderende transfervrije status niet kwijt

PSV wil Jeroen Zoet dolgraag in Eindhoven houden, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Alhoewel de 27-jarige doelman nog maar een contract tot volgend jaar zomer heeft en naar verluidt belangstelling uit het buitenland geniet, levert de regerend landskampioen van Nederland liever geen medewerking aan een zomers vertrek van Zoet.

Volgens het regionale dagblad hoopt PSV de doelman te kunnen behouden én samen de groepsfase van de Champions League te bereiken. Omdat Zoet nog maar een contract voor een jaar heeft, zal er in dat geval daar wel een oplossing voor gevonden moeten worden. Te denken valt aan een salarisverhoging én de belofte dat de Eindhovense club over een jaar wel instemt met een zomerse transfer van de doelman.

Zoet staat op dit moment open voor alle opties en is daarom ook zeker bereid om naar de plannen van PSV te luisteren. De Oranje-international wordt al geruime tijd met Napoli in verband gebracht, maar dat geldt ook voor Alex Meret. De veelbelovende doelman van Udinese is met een prijskaartje van minimaal 25 miljoen euro beduidend duurder.

De vraagprijs die PSV voor Zoet zou willen, indien het tot een vertrek lijkt te komen, is niet bekend, al wordt in Italië beweerd dat Napoli denkt met vijf à zes miljoen euro succesvol te zullen zijn. Als hij op 1 september nog steeds op de Eindhovense loonlijst staat, zal Zoet een nieuwe aanbieding krijgen waarmee hij zichzelf kan verbeteren.