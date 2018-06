Gewilde sterspeler van Fortuna Sittard erkent: ‘Dit is een mooie kans’

Lisandro Semedo ondertekende een maand geleden weliswaar een contract met Fortuna Sittard, maar de kans is groot dat de 22-jarige vleugelspeler uit Portugal spoedig vertrekt. Semedo erkent de berichtgeving van donderdag over interesse uit Engeland, waar een nog onbekende club uit de Championship graag met de vleugelaanvaller in zee wil.

Semedo werd afgelopen seizoen gehuurd van Apollon Limasol, maar Fortuna had de optie om de aanvaller definitief over te nemen en zo geschiedde. Nu lonkt een terugkeer naar Engeland, het land waar hij zonder succes voor Reading uitkwam. “Ik ben nog steeds speler van Fortuna Sittard”, stelt Semedo vrijdag in gesprek met 1Limburg. “Er is nog geen sprake van een done deal.”

“En als het niet rond komt, blijf ik met alle plezier hier. Dat wil ik graag benadrukken. Ik vind Fortuna een geweldige club.” Toch neigt Semedo, die zich tot medio 2022 aan de Limburgse club had verbonden, naar een transfer. “Ik heb weliswaar net een contract getekend bij Fortuna, maar zo werkt het in het voetbal. Dat contract heb ik getekend, omdat ik het enorm naar mijn zin heb bij Fortuna. Maar soms komt er een geweldige kans voorbij. En dit is een mooie kans.”

Semedo was afgelopen seizoen goed voor vijftien doelpunten en leverde achttien assists af. De ex-speler van Sporting Portugal werd verkozen tot beste voetballer van de Jupiler League.