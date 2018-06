Oud-speler van ADO Den Haag en Tottenham overlijdt al op 45-jarige leeftijd

Goran Bunjevcevic is op 45-jarige leeftijd overleden. De oud-verdediger werd enkele maanden geleden getroffen door een hersenbloeding en lag sindsdien in coma. De ruptuur van een aneurysma zou Bunjevcevic fataal zijn geworden.

Bunjevcevic, die in zijn actieve loopbaan als de Servische Beckenbauer door het leven ging, maakte in 2011 de overstap van Rode Ster Belgrado naar Tottenham, mede als vervanger van Sol Campbell. In vijf jaar tijd op White Hart Lane kwam hij niet verder dan 51 duels, mede vanwege blessureleed in zijn eerste jaar en het feit dat onder meer Martin Jol het niet in hem zag zitten.

“We zijn diep bedroefd door het nieuws dat onze voormalig speler Goran Bunjevcevic is overleden. Met de gehele club zijn we in gedachten bij zijn vrienden en familie in deze zware tijd”, benadrukt Tottenham donderdagavond laat in een statement.

Bunjevcevic kwam in 2006/07 nog tot 25 Eredivisie-duels voor ADO Den Haag, waarna hij zijn loopbaan beëindigde. De in Kroatië geboren Serviër werkte zijn interlands af voor het voormalige Joegoslavië en behoorde in 2000 tot de EK-selectie.