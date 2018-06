Roda JC zwaait clubicoon na bijna dertig jaar uit: ‘Het is een hard besluit’

Ger Senden moet na bijna dertig jaar vertrekken bij Roda JC Kerkrade. De oud-speler en teammanager van de Kerkraders is het slachtoffer van de reorganisatie die de club noodgedwongen doorvoert vanwege de degradatie. Senden kreeg donderdag in een persoonlijk gesprek op het Parkstad Limburg Stadion te horen dat er geen plek meer voor hem is, net als een aantal collega’s, uit alle geledingen van de club.

Senden wilde in gesprek met de Limburger geen tekst en uitleg geven over ‘het harde besluit’. “Daarvoor moet je bij de clubleiding zijn. Het is aan hen om dat uit te leggen.” Harm van Veldhoven, die per 1 juli de functies van algemeen en technisch directeur voorlopig zal combineren, wilde nog geen details bekend maken. “Het proces is nog niet helemaal afgerond. Zo zijn er nog mensen op vakantie.”

“Sommige mensen reageerden verrast, anderen minder. Op alle fronten kijken we naar oplossingen, maar dit is een zware bevalling.” Senden. 46 jaar, stond tussen 1989 en 2008 als speler onder contract bij Roda en speelde in die periode onder meer 411 Eredivisie-duels. De oud-verdediger, die nooit voor een andere club uitkwam, won in 1997 en 2000 de KNVB Beker en bleef na het beëindigen van zijn spelerscarrière aan als teammanager.

De Kerkraadse club moet fors snijden in de kosten om het hoofd boven water te kunnen houden. Van Veldhoven probeert wel de jeugdacademie zoveel mogelijk te ontzien. Roda JC komt komend seizoen voor het eerst sinds 2014/15 op het tweede niveau uit. Het team van trainer Robert Molenaar begint het nieuwe seizoen op 7 september met een thuiswedstrijd tegen NEC.