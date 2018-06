‘Van Duinen verdringt Parzyszek op weg naar de uitgang bij PEC Zwolle’

Piotr Parzyszek gaat PEC Zwolle zeer waarschijnlijk verlaten voor Piast Gliwice. Volgens de Stentor gaat de 25-jarige spits een driejarig contract tekenen bij de club uit zijn geboorteland. De Poolse club hoopt dat Parzyszek aanstaande maandag al kan aansluiten bij de selectie.

De aanvaller, vorig seizoen goed voor 5 doelpunten in 23 competitiewedstrijden voor PEC Zwolle, stond ook in de belangstelling van een Turkse en Deense club. Volgens het regionale dagblad geeft hij de voorkeur aan de nummer dertien van het afgelopen seizoen in Polen. Parzyszek is persoonlijk al rond met de Poolse club, die nog wel een akkoord moet zien te bereiken met de Zwollenaren over het afkopen van het tot medio 2020 doorlopende contract van Parzyszek. Naar verwachting reist Parzyszek komend weekeinde af naar Polen om de medische keuring te ondergaan en zijn overstap af te ronden.

Parzyszek werd een jaar geleden transfervrij overgenomen van De Graafschap. Met Mike van Duinen heeft PEC Zwolle al een vervanger in huis. Hij kwam voor 750.000 euro over van Excelsior. Nadat de spits voor dat bedrag werd aangetrokken, wist Parzyszek genoeg. “Je betaalt niet 7,5 ton voor een spits om hem op de bank te zetten”, zei hij maandag na de eerste training.