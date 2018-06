‘Je kan aan een voetballer niet vragen om te spelen om te verliezen’

België won donderdagavond met 1-0 van Engeland en mag zich daardoor groepswinnaar noemen. Heel blij lijken de Rode Duivels daar niet mee te zijn, want het land dat als tweede eindigde vervolgt het WK aan de ‘makkelijke’ kant van het speelschema. Desondanks gaf Thomas Vermaelen na afloop aan blij te zijn met de zege. “Je kan aan een voetballer niet vragen om te spelen om te verliezen”, zei de centrumverdediger van Barcelona na de wedstrijd.

“Ik wil altijd winnen”, aldus Vermaelen, die vanuit de basis startte tegen the Three Lions. Door een kopduel met Jamie Vardy liep de verdediger wel een blauw oog op. “Ik voel me goed, ik had de negentig minuten gerust kunnen uitspelen. Ik speelde weinig de laatste tijd, maar ik werk deze wedstrijden af op ervaring. Dat blauwe oog? Dat mag altijd gebeuren, als we maar winnen.”

In de achtste finales neemt België op tegen Japan. Wanneer de ploeg van bondscoach Roberto Martinez als tweede was geëindigd, was Colombia de tegenstander geweest. Wanneer de kwartfinale dan bereikt zou worden, zou Zweden of Zwitserland de tegenstander zijn. Nu mag België rekening houden met Brazilië als opponent op weg naar de halve finale. “Natuurlijk is erover gesproken, maar je kan van ons niet verwachten dat we het veld opstappen met de bedoeling om de wedstrijd te verliezen. Dat hebben we ook niet gedaan.”

Doelpuntenmaker Adnan Januzaj kreeg net als vele andere bankzitters een basisplaats en was blij dat hij het verschil kon maken. "Ik vind niet dat je over een B-ploeg mag spreken bij België. We spelen allemaal in grote competities, hebben allemaal kwaliteiten. We zijn een sterke ploeg en kunnen iedereen aan op dit WK. Eerst Japan en daarna zien we wel. Brazilië zou een kraker zijn."