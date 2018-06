PEC Zwolle gaat Achahbar verhuren: ‘Zitten in een vergevorderd stadium’

Anass Achahbar draagt ook komend seizoen weer het shirt van NEC. De 24-jarige aanvaller komt voor komend seizoen niet in de plannen van PEC Zwolle-trainer John van 't Schip door en daar profiteert de club uit Nijmegen van. Net als vorig seizoen wordt de ex-speler van Feyenoord op huurbasis overgenomen, zo meldt de Gelderlander donderdag.

Volgens het regionale dagblad wordt Achahbar vrijdag gepresenteerd als huurling bij de club uit Nijmegen. Hij was donderdag afwezig op de training van PEC Zwolle en dat had volgens technisch directeur Gerard Nijkamp te maken met een aanstaande overstap. “Ik heb Anass vrijaf gegeven voor de training omdat we in een vergevorderd stadium met een club zitten.”

Achahbar werd opgeleid bij Feyenoord maar wist daar nooit echt door te breken. Hij werd op jonge leeftijd uitgeleend aan Arminia Bielefeld en kwam uiteindelijk bij Feyenoord niet verder dan 35 competitiewedstrijden in vier jaar tijd. In de zomer van 2016 maakte hij voor 300.000 euro de overstap naar PEC Zwolle, waar hij weinig indruk wist te maken. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan NEC, dat een optie tot koop wist te bedingen. Volgens de krant nemen de Nijmegenaren geen gebruik van die optie en wordt Achahbar dus nog een seizoen gehuurd.