‘België snijdt zichzelf in de vingers’: ‘Ideaal scenario is niet te plannen'

België stelde donderdagavond tegen Engeland (0-1) de eerste plaats in Groep G veilig en staat daardoor in de achtste finales van het WK tegenover Japan. Het team van bondscoach Roberto Martínez is daardoor beland in de ogenschijnlijk sterke helft van het speelschema, met verder ook onder meer Brazilië en Frankrijk.

"Dat we nu mogelijk Brazilië treffen in de kwartfinale? Je kan een ideaal scenario niet inplannen", wordt Martínez na afloop van wedstrijd geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Goede ploegen liggen al uit het WK en anderen stonden op de rand van de uitschakeling. We moeten enkel naar onszelf kijken. Nu denken we enkel aan Japan, dat is het enige wat telt."

Een doelpunt van Adnan Januzaj vlak na rust maakte uiteindelijk het verschil tussen beide teams. "De overwinning was niet het belangrijkste", erkent de Spaanse oefenmeester. "Wel om een groep te creëren die samen zo ver mogelijk wil geraken. We willen zo’n groep smeden en dat lukt. Deze zege is daar gewoon het gevolg van."

Martínez heef tot slot mooie woorden over voor matchwinner Januzaj, die in de eerste twee groepswedstrijden niet verder kwam dan zestien minuten. “Hij heeft het talent één tegen één. Hij heeft iets speciaals. Hij verdient zeker deze goal want heeft het op de harde manier moeten leren. Hij komt uit een moeilijke periode, maar nu toonde hij dat hij klaar is.”