‘Fortuna Sittard gaat zich versterken met Zuid-Amerikaans duo’

Fortuna Sittard lijkt zich met het oog op aankomend seizoen te gaan versterken met twee jeugdige talenten uit Venezuela. L1 meldt dat de promovendus vrijwel zeker in zee gaat met José Bandez en Rubén Ramírez.

De naderende komst van de twee is door hun zaakwaarnemer bevestigd tegenover de Limburgse regionale omroep. Bandez en Ramírez spelen in eigen land voor respectievelijk Carabobo en Atletico Venezuela en zullen op huurbasis gaan neerstrijken bij Fortuna. "Hopelijk passen ze zich snel aan, zodat de Eredivisie kan zien wat ze in huis hebben. Ik denk dat beide spelers indruk gaan maken in Nederland", zo laat de belangenbehartiger weten.

De achttienjarige Bandez is een rechtsbuiten met relatief veel ervaring: sinds zijn debuut in januari 2016 voor Carabobo was hij in 59 officiële wedstrijden goed voor 6 doelpunten en 3 assists. Met het aantrekken van Bandez speelt Fortuna mogelijk in op het naderende vertrek van Lisandro Semedo, al kan de Venezolaan ook uit de voeten als linksbuiten.

"De club volgt ze al maanden", verzekert de zaakwaarnemer van het tweetal. De 22-jarige Ramírez speelt zijn wedstrijden doorgaans als centrumverdediger. "Ramírez maakte onderdeel uit van Venezolaanse jeugdelftallen en Bandez wordt gezien als één van de meest veelbelovende spelers van het land."