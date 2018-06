Tunesië werkt achterstand weg en verlaat WK met drie punten

Tunesië heeft afscheid genomen van het WK met een 1-2 overwinning op Panama, dat zonder punten huiswaarts keert. De ploeg van bondscoach Hernán Gomez kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar wist de Tunesische tegentreffers na rust niet te voorkomen. Het was een wedstrijd waar niets meer op het spel stond, daar België en Engeland zich al hadden geplaatst voor de achtste finales.

Hoewel beide ploegen al waren uitgeschakeld, wilden Panama en Tunesië er wel een wedstrijd van maken. Panama hoopte de eerste WK-zege ooit binnen te slepen en leek goed op weg. Tunesië was dan wel de bovenliggende partij, het was Panama dat na ruim een half uur spelen op voorsprong kwam. Jose Rodriguez probeerde het met een schot van afstand en onderweg werd de bal van richting veranderd door Yassine Meriah. Doelman Aymen Mathlouthi stond op het verkeerde been en kon het eigen doelpunt niet voorkomen.

Tunesië kwam na rust sterk uit de kleedkamer en het duurde niet lang voordat de gelijkmaker viel. Na een goed uitgespeelde aanval was het voor Fakhreddine Ben Youssef een koud kunstje om de bal van dichtbij binnen te werken. Hij maakte een jubileumtreffer, want zijn doelpunt was de 2500ste in de geschiedenis van het WK. Met 1-1 nam Tunesië geen genoegen en de ploeg van keuzeheer Nabil Maaloul drukte door, met nog een doelpunt als gevolg.

Want tien minuten na de gelijkmaker was het Ahmed Khalil die de 1-2 maakte. Na een fraaie aanval kon hij de bal bij de tweede paal binnen schieten. In de slotfase wist Panama nauwelijks gevaarlijk te worden en bleef Tunesië eenvoudig overeind. Vlak voor tijd kwam het Noord-Afrikaanse land nog wel goed weg toen een scherpe voorzet aan alle spelers van Panama voorbij ging. Een punt was Panama niet gegund.