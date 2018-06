Engeland geeft groepswinst weg aan België in plichtmatig duel

België heeft zich op het WK verzekerd van de poulewinst in Groep G. De Rode Duivels waren al zeker van een plekje bij de laatste zestien en stelden de eerste plaats donderdagavond in het onderlinge duel met het eveneens reeds geplaatste Engeland uiteindelijk veilig: 0-1. België staat zodoende in de achtste finale tegenover Japan, terwijl de Engelsen Colombia ontmoeten.

Beide landen wekten eigenlijk nimmer de indruk voor de zege te willen gaan. Zowel Engeland als België trad aan zonder zijn belangrijkste spelers, waardoor er zich een plichtmatig schouwspel ontwikkelde in Kaliningrad. De grootste kansen in de eerste helft waren voor België: een afstandsknal van Youri Tielemans werd met moeite onschadelijk gemaakt door Jordan Pickford, terwijl Gary Cahill op de doellijn een treffer van Michy Batshuayi voorkwam.

De Engelsen stelden daar weinig tegenover in de eerste helft. Ruben Loftus-Cheek kopte op slag van rust nog wel naast uit een hoekschop, maar verder deed het elftal van bondscoach Gareth Southgate weinig moeite om het doel van Thibaut Courtois onder vuur te nemen. Het publiek liet zijn onvrede halverwege merken met gefluit en dat zal Adnan Januzaj zich in de rust wellicht hebben aangetrokken. De vleugelspeler kwam zes minuten na de onderbreking vanaf de rechterflank naar binnen en vond vervolgens met een fraaie uithaal de verre hoek: 0-1.

Engeland kroop daarna iets meer uit zijn schulp. Marcus Rashford was halverwege de tweede helft zeer dicht bij de gelijkmaker, maar hij lepelde de bal oog in oog met Courtois rakelings naast. The Three Lions wisselden in de slotfase aanvallend en voerden de druk richting het Belgische doel nog wel op. Danny Welbeck was zeer dicht bij de gelijkmaker, maar de spits van Arsenal zag zijn poging vlak voor doellijn gekeerd worden door Fellaini. België verzekerde zich zo van de groepswinst en vierde in de slotfase ook nog de rentree van Vincent Kompany.