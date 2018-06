Real ziet af van clausule en maakt miljoenentransfer Schalke mede mogelijk

Schalke 04 heeft zich verzekerd van de komst van Omar Mascarell. De club uit Gelsenkirchen laat via zijn officiële kanalen weten een akkoord bereikt te hebben met Eintracht Frankfurt over een transfer van de 25-jarige middenvelder. Schalke heeft de Spanjaard mede kunnen vastleggen doordat Real Madrid afzag van de optie om de stopper terug te halen naar Spanje.

Mascarell doorliep de jeugdopleiding van de Koninklijke, maar kwam uiteindelijk niet verder dan één optreden in de hoofdmacht, in het seizoen 2012/13. Real Madrid liet de controleerde middenvelder vervolgens in de zomer van 2016 voor één miljoen euro naar Eintracht Frankfurt vertrekken, maar bedong daarbij de optie om Mascarell in de toekomst voor vier miljoen euro terug te halen naar Santiago Bernabéu.

Even was er ook sprake van dat de Spaanse grootmacht die optie zou gaan benutten, zo meldde onder maar AS in april. Zover kwam het echter niet, waardoor Schalke voor tien miljoen euro zijn slag heeft weten te slaan. "Voor mij is het een ongelofelijk gevoel om voor zo’n grote club te spelen, in zo’n geweldig stadion", vertelt Mascarell op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben een echte teamspeler en wil altijd winnen."

Mascarell kwam in de afgelopen twee seizoenen tot 45 officiële wedstrijden voor Eintracht Frankfurt. De afgelopen voetbaljaargang kwam hij door een slepende achillespeesblessure echter slechts negenmaal in actie. Mascarell won in mei ten koste van Bayern München de DFB Pokal met Eintracht Frankfurt.