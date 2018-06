Nieuwe blessure James Rodríguez: ‘Ik kan zeggen dat ik extreem bezorgd ben’

Colombia verzekerde zich donderdag als een groepswinnaar van een plekje bij de laatste zestien van het WK, maar na afloop van de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen Senegal ging het vooral over de fysieke gesteldheid van sterspeler James Rodríguez. De middenvelder moest al in de eerste helft geblesseerd afhaken en dreigt het achtste finale-duel daardoor te moeten missen.

Rodríguez begon al niet geheel fit aan het toernooi: een kuitblessure hield hem in de openingswedstrijd tegen Japan aan de kant, waarna hij tegen Polen zijn rentree maakte. Voor het afsluitende groepsduel met Senegal had bondscoach José Pekerman opnieuw een basisplaats in huis voor zijn vedette, maar daar zal de oefenmeester achteraf wellicht spijt van hebben. Rodríguez moest zich al na een half uur voetballen laten vervangen door Luis Muriel.

"Ik kan zeggen dat ik extreem bezorgd ben, het is een lastige situatie voor mijn team", vertelde Pekerman na afloop op een persconferentie. De bondscoach kon niet toelichten of Rodríguez opnieuw was getroffen door een kuitblessure. "In de wedstrijd tegen Polen was James vermoeid, maar dat was vanwege zijn afwezigheid in de wedstrijd ervoor. Hij trainde goed en tijdens de laatste training was er niets dat wees op een nieuwe blessure. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe hij er nu voorstaat.”

Colombia pakte donderdag dankzij een doelpunt van Yerry Mina de groepswinst in Groep H. De Zuid-Amerikanen staan zodoende dinsdagavond in de Otkrytiye Arena tegenover de nummer twee uit Groep G, op dit moment België.