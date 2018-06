Aanklager eist maandenlange schorsing Reina voor banden met ‘Camorra’

José Manuel Reina moet vrezen voor een maandenlange schorsing vanwege banden met de ‘Camorra’, een bekend maffiasyndicaat in Napels. De aanklager van de Italiaanse voetbalbond heeft volgens diverse Italiaanse media aangedrongen op een schorsing van drie maanden. Ook Paolo Cannavaro en Salvatore Aronica worden beschuldigd van banden met de Napolitaanse maffia.

Reina, Cannavaro en Aronica ontkennen banden te hebben met de Camorra. Zij blijven erbij slechts geïntroduceerd te zijn aan bepaalde personen op feesten en sponsorevenementen, zonder enig besef te hebben van de identiteit van deze personen. Cannavaro, oud-voetballer en tegenwoordig assistent van zijn broer Fabio in China bij Guangzhou Evergrande, wacht een schorsing van tien maanden. Aronica mag rekenen op vier maanden, terwijl voor Reina een schorsing van drie maanden dreigt.

Naar verluidt wordt het voor Cannavaro bijzonder lastig om banden met de Camorra te ontkennen, daar twee leden van de maffia hebben verklaard dat zij de creditcard van de oud-international hebben gebruikt. Ook zou Cannavaro hen twee wedstrijdkaartjes hebben gegeven. Reina wordt er op zijn beurt van beschuldigd dat hij op regelmatige basis met het tweetal omgaat. De keeper, die Napoli deze zomer inruilt voor AC Milan, verklaart ervan overtuigd te zijn dat hij te maken had met sponsors van de club. Of Reina daadwerkelijk geschorst gaat worden, zal de disciplinaire commissie op korte termijn beslissen.

Het is niet voor het eerst dat (oud-)voetballers in verband worden gebracht met banden met de maffia. Vincenzo Iaquinta, oud-spits van onder meer Juventus en Udinese, verdwijnt mogelijk jarenlang achter de tralies. Tegen hem is zes jaar gevangenisstraf geëist vanwege wapenhandel met de maffia. Tegen zijn vader Giuseppe is negentien jaar geëist. Het ‘Aemelia-proces’ omvat dubieuze praktijken van tientallen mensen met de Italiaanse maffia, zoals belastingontduiking, fraude en afpersing.