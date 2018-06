AS Roma is nog niet uitgeraasd en legt negende zomeraanwinst vast

AS Roma blijft zeer actief op de zomerse transfermarkt. De Italiaanse grootmacht kondigt donderdagavond via zijn officiële kanalen de komst van William Bianda aan. De achttienjarige verdediger komt voor minimaal zes miljoen euro over van het Franse RC Lens en is alweer de negende zomeraanwinst van i Giallorossi.

Eerder deze zomer verzekerde de Serie A-club zich al van de diensten van Javier Pastore, Justin Kluivert, Davide Santon, Ante Coric, Bryan Cristante, Nicolo Zaniolo, Antonio Mirante en Iván Marcano. Daarnaast werden de huurcontracten van Grégoire Defrel en Patrik Schick omgezet in definitieve verbintenissen.

Roma laat weten zes miljoen euro over te maken naar Lens voor de komst van Bianda, die pas zeven wedstrijden achter zijn naam heeft staan in zijn loopbaan. De transfersom kan via allerlei bonusconstructies nog oplopen tot maximaal elf miljoen euro. De jeugdigde stopper heeft een contract voor vijf seizoenen getekend in Stadio Olimpico.

Technisch directeur Monchi is in zijn nopjes met de komst van Bianda: "Met het vastleggen van William, blijft Roma investeren in jeugdig talent. We zijn ervan overtuigd dat William zich met de hulp van onze trainers en ervaren spelers kan blijven ontwikkelen."