Valencia doet zaken met Olympique Lyon en deelt clausule van 100 miljoen uit

Mouctar Diakhaby zet zijn loopbaan voort bij Valencia. De Spaanse club laat donderdagavond via de officiële kanalen weten een akkoord bereikt te hebben met Olympique Lyon over een transfer van de 21-jarige verdediger naar de sinaasappelstad. Diakhaby heeft een contract voor vijf seizoenen getekend en kost Valencia naar verluidt circa vijftien miljoen euro.

Voor de Frans jeugdinternational komt er zodoende na vijf jaar een einde aan zijn periode bij Olympique Lyon. Diakhaby belandde in 2013 in de jeugdopleiding van de Franse grootmacht, waarna in september 2016 zijn debuut in de Ligue 1 volgde. In totaal speelde hij 55 officiële wedstrijden voor Lyon, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en twee assists.

Zijn echte doorbraak in het Parc Olympique Lyonnais bleef echter uit: Diakhaby kwam de afgelopen voetbaljaargang niet verder dan twaalf basisplaatsen in de Ligue 1. Valencia zou ongeveer vijftien miljoen euro hebben neergeteld om zijn tot halverwege 2022 doorlopende contract bij Lyon af te kopen. De Spanjaarden hebben het contract van Diakhaby voorzien van een ontsnappingsclausule van 100 miljoen euro.

De stopper is na Geoffrey Kondogbia en Uros Racic de derde zomeraanwinst van Valencia, dat woensdag voor 40,4 miljoen euro afscheid nam van João Cancelo (Juventus). De club van trainer Marcelino eindigde de afgelopen voetbaljaargang op een vierde plaats in LaLiga en is daardoor aankomend seizoen in de Champions League te bewonderen.