Caballero walgt van berichten na blunder: ‘Mijn familie is bedreigd’

Willy Caballero heeft na zijn blunder tegen Kroatië veel negatieve reacties en zelfs bedreigingen ontvangen. Dat heeft de Argentijnse keeper donderdag laten weten op Instagram. Nu de nationale ploeg van Argentinië zich ternauwernood alsnog heeft geplaatst voor de achtste finales, is het wat rustiger geworden, zo meldt de 36-jarige keeper van Chelsea.

“Ongelukkig, een fout, een blunder, het is maar hoe je het wilt noemen”, kijkt Caballero terug op het moment waarop hij tegen de Kroaten knullig de bal inleverde en de 0-1 om zijn oren kreeg. “Ik kan een hoop dingen slikken, want het was een fout op het veld. Maar ik heb veel respectloze opmerkingen, verwensingen, persoonlijke bedreigingen en bedreigingen richting mijn familie ontvangen. Dit is totaal zinloos.”

Caballero zegt te proberen om zich zo min mogelijk aan te trekken van de negatieve berichten. “Ik blijf luisteren naar de mensen die altijd al achter me hebben gestaan. Ik wil hen bedanken die er altijd voor me zijn geweest. Ook de mensen die me hebben geschreven of op een andere manier hebben gesteund wil ik bedanken”, aldus de sluitpost. “Het was mijn fout, maar ik hoop dat mijn familie nooit meer zulke vreselijke dagen moet doorstaan.”

Bondscoach Jorge Sampaoli liet Caballero de wedstrijd tegen Kroatië (0-3 nederlaag) uitspelen, maar greep daarna wel in. Tegen Nigeria raakte de doelman zijn basisplaats kwijt. Met Caballero op de bank bereikte Argentinië achtste finales. Marcos Rojo schoot vlak voor tijd de winnende 1-2 tegen de touwen.