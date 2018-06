AZ komt met contractnieuws: ‘Hij heeft laten zien dat hij het JL-niveau aankan’

De sportieve toekomst van Joerie Church ligt bij AZ. De club uit Alkmaar maakt donderdagavond via de officiële kanalen bekend dat de twintigjarige verdediger een contract voor één seizoen heeft getekend, met een optie voor nog een jaar.

Church belandde in 2009 in de jeugdopleiding van AZ en maakte in augustus 2017 namens de beloften tegen FC Den Bosch zijn debuut in het betaald voetbal. Het afgelopen kwam de rechtsback tot 22 wedstrijden in de Jupiler League, waarvan 16 als basisspeler. Daarin wist hij één doelpunt te maken.

Church wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht, maar zat vorig seizoen in de thuiswedstrijd tegen Vitesse al wel een keer op de bank. "Dit wordt mijn tiende seizoen en hier heb ik al die jaren voor gewerkt. Hopelijk kan ik doorgroeien naar het eerste. Dat is waar iedereen hier voor voetbalt. Ik heb vorig jaar al eens op de bank gezeten en dat was heel mooi", laat hij weten op de clubsite van AZ.

"Joerie is echte vleugelverdediger en speelt als sinds de jongste jeugd bij AZ", vult Max Huiberts, Directeur Voetbalzaken van AZ, aan. "Hij heeft vorig jaar laten zien dat hij het Jupiler League-niveau aankan. Dat wilden we graag belonen met een contract."