Basisklant wil weg bij Heerenveen: 'Op dit moment teken ik niet bij’

Morten Thorsby is op weg naar de uitgang bij sc Heerenveen. De Noorse middenvelder hoopt deze transferzomer de volgende stap in zijn carrière te zetten. Thorsby laat in gesprek met VG weten dat hij zijn in medio 2019 aflopende contract niet zal verlengen.

De Friesche club wil Thorsby niet kwijt. “Heerenveen wil me graag behouden en ik heb niet gezegd dat dat uitgesloten is, want ik voel me goed hier”, klinkt het. “Maar na een goed seizoen wil ik de kans nemen om een stap te zetten. Op dit moment zal ik geen nieuw contract tekenen.”

De 22-jarige Thorsby kwam vier jaar geleden over van het Noorse Stabaek en sindsdien speelde hij honderd competitiewedstrijden voor Heerenveen. "Ik ben klaar voor die stap. Het is een overgangsperiode, want ik heb nog een éénjarig contract. Het is dus een goed moment, zowel voor de club als voor mij. De club heeft laten weten dat ze me niet ten koste van alles willen behouden", aldus de Noor, die ervan uit lijkt te gaan dat hij zijn huidige werkgever gaat verlaten.

Naar verluidt hebben Genoa en Atalanta interesse, maar tot dusver meldde nog geen club zich voor Thorsby bij Heerenveen. “Ik heb hetzelfde gehoord, maar ik weet niets meer dan wat ik via de media heb gehoord. Er is enige interesse, maar het is nog niet concreet.”