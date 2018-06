PSV pikt ‘creatieve, fysiek sterke’ middenvelder op bij Tottenham

PSV heeft de komst van Noni Madueke afgerond. De Eindhovense club laat donderdagavond via de officiële kanalen weten de zestienjarige middenvelder over te nemen van Tottenham Hotspur. Madueke was bij de Engelse grootmacht in het bezit van een aflopend contract, waardoor hij transfervrij is neergestreken in het Philips Stadion.

De Engels jeugdinternational wordt op website van PSV omschreven als ‘een creatieve, fysiek sterke linksbenige middenvelder’. "Wij zijn ontzettend blij met zijn komst naar PSV”, reageert John de Jong, die na het vertrek van technisch manager Marcel Brands mede verantwoordelijk is voor het technisch beleid bij de landskampioen. "Het is ontzettend mooi dat een speler met zijn achtergrond, Engels jeugdinternational spelend voor een Engelse topclub kiest voor het jeugdtraject van PSV. Dat betekent dat deze jongen perspectief ziet om hier door te breken en dat is dan ook de bedoeling. Wij geloven in hem en wensen hem heel veel succes."

Madueke stond naar verluidt ook in de belangstelling van Manchester United en Chelsea. "Wij krijgen steeds vaker het signaal dat Engelse talenten openstaan voor een overstap naar Nederland", vervolgt De Jong. "Zij zien in dat de kans om op jonge leeftijd in het eerste elftal door te breken in Nederland vele mate groter is dan in Engeland. Een trendbreuk met de afgelopen jaren, waarin wij veel Nederlandse jeugdspelers juist naar Engeland zagen vertrekken."

Madueke, die nog niet debuteerde in de hoofdmacht van Tottenham, onderschrijft de woorden van De Jong. "Voor mijn gevoel is PSV de club waar ik me het beste kan ontwikkelen. PSV is een massive club met een geweldige historie. Ik kan niet wachten om stap voor stap naar het eerste elftal toe te groeien."