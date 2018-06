Mina kopt Colombia naar volgende ronde en bezegelt lot Senegal

Colombia heeft zich dankzij een 0-1 zege op Senegal geplaatst voor de achtste finales van het WK. Yerry Mina bezorgde los Cafeteros een kwartier voor tijd met een kopbal de overwinning en bezegelde daarmee het lot van Senegal. Het Afrikaanse land eindigt op basis van gele kaarten onder Japan in Groep H. Colombia kroont zich met zes punten tot groepswinnaar.

Senegal hield dankzij een overwinning op Polen (1-2) en een gelijkspel tegen Japan (2-2) vier punten over aan de eerste twee wedstrijden, terwijl Colombia op drie punten stond na de eerste duels met Japan (1-2 nederlaag) en Polen (0-3 zege). De winnaar van het treffen in Samara zou zich dus sowieso kwalificeren voor de volgende ronde van het WK. In de eerste helft bleken beide ploegen aan elkaar gewaagd. De eerste mogelijkheid voor Colombia kwam vanuit een vrije trap.

De Senegalese doelman Khadim N'Diaye moest reddend optreden na een inzet van Juan Quintero. Vervolgens leek Senegal na achttien minuten spelen een strafschop te krijgen, nadat Sadio Mané naar de grond ging door een tackle van Davinson Sánchez en scheidsrechter Milorad Mazic naar de stip wees. Na inmenging van de videoscheidsrechter werd de penalty echter geannuleerd. Na een half uur spelen kreeg Colombia een flinke tik te verwerken na het uitvallen van James Rodríguez, die met een blessure het veld moest verlaten.

Na rust begon Colombia met de nadrukkelijke zoektocht naar de openingstreffer. Tien minuten na rust leek een voorzet bij Juan Cuadrado terecht te komen, maar Salif Sané hielp de missende doelman N’Diaye een handje. Invaller Luis Muriel kreeg vervolgens nog een mogelijkheid, alvorens Mina de score een kwartier voor tijd wist te openen. De verdediger van Barcelona kopte vanuit een hoekschop van Quintero zijn tweede treffer van het toernooi tegen de touwen. Bij de 0-1 stand was Senegal virtueel uitgeschakeld, waardoor de ploeg van bondscoach Aliou Cissé na de openingstreffer alles op alles zette om de gelijkmaker te forceren.

Mbaye Niang kreeg al snel een grote kans, maar zijn poging van dichtbij werd gekeerd door de Colombiaanse doelman David Ospina. Vervolgens verschalkte Mina bijna zijn eigen sluitpost, maar Ospina wist een eigen treffer te voorkomen. In de slotfase zette Senegal nog wel nadrukkelijk aan, maar tot grote kansen wist men niet meer te komen. Daardoor eindigt Colombia met zes punten als groepswinnaar, terwijl Senegal op vier punten blijft steken. Op basis van gele kaarten eindigen de Afrikanen onder Japan, omdat het doelsaldo gelijk is.