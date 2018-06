Van Bommel hevelt tweetal talenten over naar A-selectie PSV

Cody Gakpo en Donyell Malen zijn door Mark van Bommel overgeheveld naar de A-selectie van PSV, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De twee talenten trainden vorig seizoen al mee bij het eerste elftal van de Eindhovenaren, maar maakten nog niet officieel deel uit van de A-selectie.

Gakpo doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte afgelopen seizoen in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (1-3) zijn debuut in het eerste elftal. Het was tot dusver het enige optreden van de negentienjarige vleugelaanvaller in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Gakpo kwam vorig seizoen tot zeven doelpunten en twee assists in twaalf wedstrijden voor Jong PSV.

Ook Malen maakte afgelopen seizoen zijn eerste minuten in de hoofdmacht van PSV, toen hij in het duel met PEC Zwolle als invaller in het veld kwam. De negentienjarige spits speelde tot dusver vier wedstrijden in het eerste elftal van de Eindhovenaren, die hem vorige zomer overnamen van Arsenal. Voordat Malen bij the Gunners terechtkwam, speelde hij in de jeugdopleiding van Ajax. De spits speelde afgelopen seizoen tevens 22 wedstrijden voor Jong PSV, waarin hij 13 treffers maakte.

De nieuwe hoofdtrainer Van Bommel gaf donderdag zijn eerste persconferentie en laat weten ‘dominant’ voetbal te willen gaan spelen. “Maar het gaat uiteindelijk om winnen. Iedere trainer is anders. Als speler was ik al veel met tactiek bezig, iemand die veel opschreef. Van de trainers die ik gedurende mijn carrière meemaakte heb ik dingen opgepikt”, zegt Van Bommel op de website van PSV.

“Hoe ze met spelers omgaan, hoe ze de groep bespelen en hoe ze hun ideeën door middel van oefenstof op de groep overbrengen bijvoorbeeld”, vervolgt de oud-international. “Tegelijkertijd zie je dingen die je vooral niet wil doen. Die laat je afvallen. Ik heb een duidelijke visie over hoe ik wil voetballen en dat probeer ik er in korte tijd in te krijgen. Alle tijd die we hebben, moeten we hierin investeren.”