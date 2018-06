TOTO'S TIPS: dit moet je weten over Frankrijk - Argentinië

De moeizame zeges en een salonremise van Frankrijk. Het Argentinië van Maradona, tatoeages, keeperblunders en Messi. Maar wat kun je verwachten als deze twee landen het gaan uitvechten om een plek in de kwartfinale? Samen met Toto blikken we vooruit op deze kraker!

Dit spetterende affiche kwam mede tot stand door de moeizame groepsduels van Argentinië, waardoor ze als tweede doorgingen. Met vijf tegentreffers lijken de Argentijnen achterin kwetsbaar. Daarnaast lijkt de ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli het moeilijker te krijgen naarmate de wedstrijd vordert. Vier van de vijf tegengoals vielen na rust, terwijl Argentinië dit WK zelf maar één keer scoorde in de tweede helft: die bevrijdende treffer van Marcos Rojo tegen Nigeria.

Weet Griezmann, Mbappé of Giroud te profiteren van de onzekerheid bij Argentinië? Bekijk hier de quotering.

Frankrijk werd eerste in groep C met een minimalistisch doelsaldo van drie voor en één tegen. Die ene tegentreffer was ook nog eens een strafschop. Aangezien de mannen van Didier Deschamps slechts vijf schoten op doel tegen kregen in de drie groepsduels, zit het met de verdediging dus wel goed bij de Fransen.

Houdt Frankrijk de boel achterin dicht? Bekijk hier de quotering voor een clean sheet.

Bij Argentinië lijkt het lot van de bekritiseerde Sampaoli in handen te liggen van de grote ster en aanvoerder Lionel Messi. En met zijn doelpunt tegen Nigeria lijkt ook hij eindelijk naar zijn topvorm te groeien. Er is echter één statistiek waar Sampaoli redelijk duivels van zal worden: Messi speelde al 666 minuten in de knock-outfase van het WK, maar scoorde geen enkele keer!

Gaat Messi zijn land naar de kwartfinales schieten? Bekijk hier de quotering voor een goal van Argentinië.

De benauwde plaatsing voor de tweede ronde van Argentinië zorgde voor deze ontmoeting tussen twee absolute toplanden. Is Frankrijk degelijk genoeg om de kwartfinale te halen, of hebben Messi en co zich net op tijd herpakt om het de Fransen moeilijk te maken?

Frankrijk – Argentinië, wat voorspel jij? Bekijk hier de quotering.

Let op, deelname alleen voor 18 jaar en ouder