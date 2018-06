‘Alessandro Nesta wil verdediger van PSV naar Italië halen’

Jordy De Wijs gaat PSV mogelijk definitief verlaten. De talentvolle verdediger staat voor een overstap naar de Italiaanse Serie B. Volgens De Telegraaf zijn de Eindhovenaren namelijk in onderhandeling met Perugia, de club waar Alessandro Nesta trainer is.

De voormalig Italiaans international heeft het oog laten vallen op de verdediger, die sinds januari 2017 werd uitgeleend aan Excelsior. De Wijs staat welwillend tegenover een overstap naar de club die het afgelopen seizoen naast promotie naar de Serie A greep. In de play-offs werd Perugia uitgeschakeld door Venezia.

Volgens het dagblad hoopt Perugia PSV te kunnen overtuigen door het salaris van De Wijs over te nemen en afspraken te maken over een doorverkooppercentage in de toekomst. Het contract van de 23-jarige verdediger in het Philips Stadion loopt door tot de zomer van 2019.

De Wijs staat naar verluidt welwillend tegenover een transfer naar Italië, waar hij kan trainen onder 78-voudig international Nesta. Het afgelopen seizoen kwam De Wijs tot negentien competitiewedstrijden bij Excelsior. Door een blessure stond hij enkele maanden aan de kant.