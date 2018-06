Marokkaanse bond doet via brief aan FIFA beklag over arbitrage op WK

De Marokkaanse voetbalbond (FRMF) heeft middels een brief aan de FIFA zijn onvrede laten blijken over de abitrage op het WK. In het schrijven, dat op Twitter is gedeeld, stelt men ernstig benadeeld te zijn in de groepswedstrijden tegen Portugal (1-0 verlies) en Spanje (2-2). Volgens de FRMF heeft de VAR alleen de belangen van de tegenstander behartigd.

Bij de brief is een overzicht met momenten gevoegd, waarvan de FRMF vindt dat de arbitrage in de fout is gegaan. In de wedstrijd tegen Portugal vindt de Marokaanse bond dat er drie fouten zijn gemaakt: voorafgaand aan het doelpunt van Cristiano Ronaldo zou er een overtreding zijn gemaakt en men stelt dat Marokko twee strafschoppen onthouden is. De arbitrage in het duel met Spanje heeft zelfs vijf duidelijke fouten gemaakt, zo stelt de FRMF.

Marokko eindigde met één punt als laatste in Groep B, na nederlagen tegen Iran en Portugal (beide 1-0) en een remise tegen Spanje (2-2). In het laatste groepsduel leken de Leeuwen van de Atlas te gaan winnen van de Spanjaarden, maar zij kwamen in de slotminuut nog op gelijke hoogte. In eerste instantie werd de treffer van Iago Aspas geannuleerd wegens buitenspel, maar na inmenging van de videoscheidsrechter werd het doelpunt alsnog goedgekeurd.

“Gerard Piqué maakte vandaag hands, eerder werd een overtreding gemaakt bij de eerste goal van Portugal tegen ons”, zei Nordin Amrabat na afloop van het duel met Spanje tegenover de NOS. “Pepe maakte in die wedstrijd nog hands. Vandaag waren er weer twee of drie momenten. Je kunt niet de ene keer wel ingrijpen en de andere keer niet. Er moeten nieuwe regels komen. VAR moet of bij elk moment ingrijpen, of helemaal niet.”