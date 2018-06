Real verlaagt transferclausule Ronaldo tot 120 miljoen

Internazionale wil na de transfer van Radja Nainggolan mogelijk nog een keer zakendoen met AS Roma. I Nerazzurri hebben al een gesprek met de zaakwaarnemer van Alessandro Florenzi achter de rug. (Diverse Italiaanse media)

In plaats van voor een miljard euro, is hij nu voor 120 miljoen op te halen.

(OK Diario)