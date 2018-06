Marcelo moet na tien minuten naar de kant: ‘Misschien komt het door matras’

Brazilië won woensdagavond met 2-0 van Servië en verzekerde zich zo van de winst in Groep E. Marcelo begon tijdens die wedstrijd gewoon in de basis, maar maakte het grootste deel van het duel niet meer mee. De linksback kreeg al in de eerste minuten last van zijn rug en moest zich na tien minuten laten vervangen door Filipe Luís.

Rodrigo Lasmar, de teamarts van de Goddelijke Kanaries, maakte na de wedstrijd duidelijk aan verslaggevers dat Marcelo de spieren in zijn rug voelde verkrampen: “Marcelo heeft een geschiedenis met dit soort blessures. Misschien was het het matras in het hotel, die wat zachter was dan normaal. Maar de blessure ontstond doen hij een draaiende beweging maakte en daarna wat voelde. Hij kon niet verder omdat zijn spieren helemaal vast kwamen te zitten.”

De blessure van Marcelo komt op een slecht moment aangezien de Seleção al met verschillende blessures kampt. Danilo viel na de eerste groepswedstrijd uit met een dijbeenkwetsuur en is nog altijd niet hersteld, terwijl ook Douglas Costa een soortgelijke blessure heeft opgenomen. Gevreesd wordt dat de aanvaller van Juventus een groot deel van het toernooi moet missen als Brazilië erin slaagt om door te stoten naar de laatste ronden.

Dani Alves, normaal gesproken de eerste keus op de rechtsbackpositie, viel in de aanloop naar het toernooi al uit met een forse knieblessure. De eerstvolgende wedstrijd voor de Brazilianen staat maandagmiddag op het programma in Samara. Mexico is dan voor de titelkandidaat de eerste tegenstander in de knockout-fase van het toernooi.