Van Bommel: ‘Van Marwijk krijgt een rol en gaat mij ondersteunen’

PSV trainde donderdag voor het eerst onder leiding van Mark van Bommel, die Phillip Cocu opvolgt als trainer van de Eindhovenaren. Op zijn eerste persconferentie als hoofdtrainer bevestigde Van Bommel dat Bert van Marwijk een rol krijgt bij PSV. “Hij zal er niet dagelijks zijn, maar wel geregeld”, zo wordt de oud-international geciteerd door onder meer het Eindhovens Dagblad en Voetbal International.

“Van Marwijk krijgt een rol en gaat mij ondersteunen. Soms zal hij op het veld staan, soms zit hij op de tribune. Hij gaat de rol invullen zoals ik dat voor ogen zie, zodat hij mij kan ondersteunen”, zegt Van Bommel, die afgelopen maand aan de zijde van Van Marwijk bij het Australische team op het WK werkte. “Met Van Marwijk is er bij PSV iemand aan boord die alles heeft meegemaakt. Van amateurniveau, subtop en absolute top, WK's meegemaakt en de UEFA Cup gewonnen. Dan zou ik dom zijn om dat niet te benutten.”

“In het voetbal kun je niks plannen, zonder nadenken heb ik de beslissing genomen. Het was toch al de bedoeling dat ik een keer hoofdtrainer zou worden. Ik ben er klaar voor”, vervolgt de nieuwe hoofdtrainer van PSV, die aangeeft veel van voorganger Cocu te hebben geleerd. “We hebben samengespeeld en ik heb bij hem stage gelopen. Hij heeft veel dingen goed gedaan en ik heb daar natuurlijk van geleerd.”

Van Bommel en assistent Jürgen Dirkx vertrekken na de eerste twee werkdagen op een korte vakantie. “PSV had meerdere scenario’s klaarliggen over hoe we deze periode zouden gaan invullen. Door het verloop van het WK voor Australië kunnen we nu het scenario hanteren waarin Mark en Jürgen nog even energie kunnen tanken, zodat ze goed voorbereid aan een nieuw intensief seizoen kunnen beginnen”, zo laat algemeen directeur Toon Gerbrands weten op de officiële website van PSV.

Ernest Faber, hoofd jeugdopleidingen in Eindhoven, zal tijdens de afwezigheid van Van Bommel de honneurs waarnemen. Hij zal de komende tijd geassisteerd worden door Reinier Robbemond, Boudewijn Zenden en André Ooijer. “Deze mannen zijn onder leiding van Ernest prima in staat om, waar we vandaag en morgen mee beginnen, een goed vervolg te geven. In Verbier, waar we op trainingskamp gaan, sluiten Jürgen en ik weer aan”, aldus Van Bommel, die zijn staf mogelijk nog gaat uitbreiden.