Voormalig Ajacied gaat APOEL Nicosia verruilen voor Servische grootmacht

APOEL Nicosia en Rode Ster Belgrado hebben een principeakkoord bereikt over de transfer van Lorenzo Ebecilio, zo maakt de Cypriotische topclub via de officiële kanalen bekend. Om die reden is de 26-jarige vleugelaanvaller momenteel onderweg naar de Servische hoofdstad, waar hij op korte termijn medisch gekeurd zal worden.

Als hij de medische testen doorstaat, zal zijn overgang naar de Servische topclub worden afgerond. Ebecilio speelde sinds januari 2017 op Cyprus, waar hij met APOEL Nicosia twee keer landskampioen werd. Afgelopen seizoen kwam de aanvaller tot totaal 39 wedstrijden voor de Cypriotische grootmacht, waarmee hij in de groepsfase van de Champions League actief was. In die duels kwam Ebecilio tot acht doelpunten en acht assists.

Ebecilio doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2010 in het eerste elftal van de Amsterdammers, voor wie hij totaal 52 wedstrijden speelde. In januari 2013 vertrok de aanvaller naar het Oekraiënse Metalurh Donetsk, waarna hij via FK Gabala (Azerbeidzjan), Mordovia Saransk en Anzhi (allebei Rusland) op Cyprus terechtkwam. Zijn contract bij APOEL liep nog tot medio 2019, waardoor de Cyrpiotische club een nog onbekend bedrag overhoudt aan Ebecilio.