Nainggolan: ‘Het had anders kunnen lopen, maar ik wil er niets over kwijt’

Radja Nainggolan werd in het verleden een aantal keer in verband gebracht met een overstap naar de Premier League, maar besloot AS Roma toch trouw te blijven. Eerder deze week kwam het door een overstap naar concurrent Internazionale wel van een vertrek uit de Italiaanse hoofdstad en de Belg wilde donderdag tijdens zijn officiële presentatie niet te veel ingaan op zijn beslissing om nu wel de deur van het Stadio Olimpico achter zich dicht te trekken.

“Ik wil daar niet te veel over zeggen, ik wil naar de toekomst kijken. Het had anders af kunnen lopen, maar ik wil er verder niets over kwijt. Ik heb iedereen opgebeld tijdens de onderhandelingen en het is erg belangrijk dat men mij nog steeds vertrouwt. Ik hoop dat ik Inter op het veld terug kan betalen”, liet hij optekenen. Nainggolan heeft zin het nieuwe hoofdstuk: “Ik ben blij dat ik hier ben en ik kan niet wachten om aan dit avontuur te beginnen.”

“Inter wilde mij heel graag hebben. Ik hoop dat ik hier iets kan winnen, ook om persoonlijke redenen aangezien dat mij tot nu toe nog niet is gelukt. Ik kom hier een trainer (Luciano Spalletti, red.) tegen met wie ik eerder fijn heb samengewerkt. We kunnen voor die resultaten zorgen en het is mogelijk om zo snel mogelijk is te winnen. Of Spalletti mij heeft overtuigd? Dat was niet de enige reden, maar het is zeker goed om hem weer te zien. Ik ben al bekend met zijn werkwijze. De trainer zal beslissen wat ik op tactisch gebied bij zal dragen, hij is slim genoeg om dat te bedenken.”

Nainggolan gaat volgend seizoen van een samenwerking met Edin Dzeko naar een samenwerking met Mauro Icardi. De middenvelder verwacht niet dat dit voor problemen zal zorgen: “Wat mij betreft zijn het twee geweldige spitsen, met verschillende kwaliteiten. Bij Icardi draait het meer om het scoren, terwijl Dzeko anders speelt en meer werkt voor het elftal. Ik kon het goed vinden met Edin en ik hoop dat het met Mauro hetzelfde zal zijn. Ik heb hem al gesproken, ik heb hem verteld dat ik er zin in heb en hij zei hetzelfde.”